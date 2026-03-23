Inventiva annonce la publication et la présentation de ses résultats financiers annuels 2025

Daix (France), New York (États-Unis), le 23 mars 2026 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d’une thérapie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats financiers annuels 2025 le lundi 30 mars 2026, après la clôture des marchés américains.
La direction d'Inventiva tiendra une conférence téléphonique en anglais, suivie d'une session de questions-réponses, le mardi 31 mars 2026 à 8h00 (New York) / 14h00 (Paris).
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