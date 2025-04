Inventiva annonce la publication dans Clinical Gastroenterology and Hepatology des résultats de l’analyse de nouvelles et spécifiques signatures de biomarqueurs non invasifs prédictives de la réponse histologique chez les patients atteints de MASH traités par lanifibranor

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 24 avril 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies orales à base de petites molécules pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH ») et d’autres maladies présentant d’importants besoins médicaux non satisfaits, annonce aujourd’hui publication dans la revue médicale Clinical Gastroenterology and Hepatology, de son analyse sur les signatures de biomarqueurs non invasifs prédictifs de réponse histologique après traitement par lanifibranor chez les patients atteints de MASH avec fibrose.