Inventiva annonce la présentation de trois abstracts scientifiques lors de l’EASL International Liver Congress™ 2022

Daix (France), Long Island City (New York, États-Unis), le 9 juin 2022 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients atteints de stéatohépatite non alcoolique (NASH), et d’autres maladies avec des besoins médicaux non satisfaits significatifs, annonce aujourd’hui la sélection de trois abstracts scientifiques pour présentation par poster lors de l’International Liver Congress™ 2022 organisé par l’Association for the Study of the Liver (EASL) du 22 au 26 juin 2022 à Londres au Royaume Uni.