Inventiva Annonce la Nomination de Renée Aguiar-Lucander à son Conseil d’Administration

Daix (France), New York City (New York, États-Unis), le 10 juin 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd'hui la nomination de Renée Aguiar-Lucander à son Conseil d’administration. Cette nomination a été approuvée par les actionnaires lors de récente Assemblée Générale Annuelle de la Société.

Mark Pruzanski, MD, Président du Conseil d'administration d'Inventiva, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Renée au sein du Conseil d’administration à un moment déterminant dans l’évolution d’Inventiva. Son impressionnant parcours dans notre secteur témoigne de son expertise. Renée aura un rôle clé alors que nous achevons le développement clinique de lanifibranor et nous nous préparons à sa potentielle approbation et commercialisation. »

Renée Aguiar-Lucander a déclaré : « C’est un honneur de rejoindre le Conseil d’administration d’Inventiva. Avec le recrutement désormais complet de l’étude de Phase 3 NATiV3, je me réjouis de collaborer avec l’équipe avec la Société pour, potentiellement, mettre le lanifibranor à la disposition des patients atteints de MASH.»