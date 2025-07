Inventiva annonce la nomination de Jason Campagna en tant que Président de la R&D et Directeur Médical et de Martine Zimmermann en tant que Vice-Présidente Exécutive en charge des affaires réglementaires et de l’assurance qualité

Daix (France), New York City (New York, États-Unis), le 9 juillet 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd'hui une transition au sein de son équipe de direction avec la nomination de Jason Campagna, MD, PhD, en tant que Président de la Recherche et du Développement (« R&D ») et Directeur Médical (« CMO »), ainsi que Martine Zimmermann, PharmD, en tant que Vice-Présidente Exécutive (« EVP ») en charge des affaires réglementaires et de l’ assurance qualité.



Le Dr Campagna qui rejoint l’équipe de direction d’Inventiva, apporte une expertise étendue dans le domaine de la MASH. Il succède à Pierre Broqua, PhD, cofondateur et Directeur scientifique, qui prendra désormais le rôle de Conseiller Scientifique et Michael Cooreman, MD, qui quitte ses fonctions de Directeur Médical de la Société. Dr Campagna a récemment occupé le poste de CMO chez Q32 Bio, après avoir dirigé le programme global MASH et exercé les fonctions de CMO chez Intercept Pharmaceuticals.