Inventiva annonce la nomination d’Andrew Obenshain au poste de Directeur Général

Daix (France), New York City (New York, Etats-Unis), le 1er octobre 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), annonce aujourd’hui la nomination d’Andrew Obenshain au poste de Directeur Général, à compter du 1er octobre 2025. M. Obenshain rejoindra également le Conseil d’administration de la Société. Il succède à Frédéric Cren, cofondateur de la Société, qui exerçait les fonctions de Directeur Général depuis sa création en 2012. M. Cren quitte également le Conseil d’administration et travaillera avec M. Obenshain afin d’assurer une transition harmonieuse et la continuité des priorités stratégiques de la Société.



Cette transition de leadership reflète une décision stratégique du Conseil visant à soutenir la prochaine phase de croissance et de développement d’Inventiva, avec un accent particulier sur la préparation d’une potentielle commercialisation aux États-Unis, l’un des principaux marchés pour le MASH, tout en poursuivant le renforcement de l’empreinte mondiale de la Société.