Inventiva annonce la nomination d’Andre Turenne en tant qu’administrateur

Daix (France), Long Island City (New York, États-Unis), le 28 mars 2024 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la "Société"), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), ou NASH, et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Andre Turenne à son Conseil d'Administration. La nomination de M. Turenne sera soumise aux actionnaires pour ratification lors de la prochaine Assemblée Générale d’Inventiva.