Inventiva annonce la mise en place d'un programme At-The-Market aux Etats-Unis

NEW YORK, le 2 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) - Inventiva S.A. (NASDAQ : IVA - EURONEXT PARIS : IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de patients avec un besoin médical non satisfait significatif dans le domaine des fibroses, du trouble de stockage lyposomal et de l'oncologie, annonce aujourd'hui la mise en place d'un programme de financement en fonds propres, dit At-The-Market (« ATM ») lui permettant d'émettre et de placer, en une ou plusieurs fois, notamment auprès d'investisseurs ayant manifesté un intérêt, à tout moment, des actions ordinaires sous la forme d'American Depositary Shares (« ADSs »), chaque ADS représentant une action ordinaire d'Inventiva, pour un montant total brut maximum de 100 millions de dollars (sous réserve d'une limite réglementaire de 20% de dilution et dans la limite des demandes des investisseurs formulées dans le cadre du programme), dans le cadre d'un contrat de placement (« sale agreement ») conclu avec Jefferies LLC (« Jefferies »), en qualité d'agent placeur. Le calendrier des émissions éventuelles sous la forme d'ADSs dépendra de divers facteurs. Il est envisagé que le programme ATM reste effectif jusqu'au 2 août 2024, sauf résiliation anticipée conformément aux stipulations du contrat de placement ou atteinte du montant maximum du programme.