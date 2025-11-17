Inventiva annonce l’exercice intégral de l’Option des Banques portant le montant de l'Offre à environ 172,5 millions de dollars

Daix (France), New York City (New York, États-Unis), le 17 novembre 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd'hui que les teneurs de livre associés de l'offre au public aux Etats-Unis préalablement annoncée (l’« Offre ») de 38.961.038 American Depositary Shares (« ADSs »), chacune représentant une action ordinaire de la Société, d’une valeur nominale de 0,01 euro, ont intégralement exercé leur option (l'« Option des Banques ») de souscrire à 5.844.155 ADSs supplémentaires (les « ADSs Supplémentaires »). Le règlement-livraison des ADSs Supplémentaires devrait intervenir le 18 novembre 2025.
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer