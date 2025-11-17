 Aller au contenu principal
Inventiva annonce l’exercice intégral de l’Option des Banques portant le montant de l'Offre à environ 172,5 millions de dollars
information fournie par Boursorama CP 17/11/2025 à 08:30

Daix (France), New York City (New York, États-Unis), le 17 novembre 2025 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies orales pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), a annoncé aujourd'hui que les teneurs de livre associés de l'offre au public aux Etats-Unis préalablement annoncée (l’« Offre ») de 38.961.038 American Depositary Shares (« ADSs »), chacune représentant une action ordinaire de la Société, d’une valeur nominale de 0,01 euro, ont intégralement exercé leur option (l'« Option des Banques ») de souscrire à 5.844.155 ADSs supplémentaires (les « ADSs Supplémentaires »). Le règlement-livraison des ADSs Supplémentaires devrait intervenir le 18 novembre 2025.

Valeurs associées

INVENTIVA
3,3950 EUR Euronext Paris +0,15%

1 commentaire

  • 08:40

    Solide dilution quand même…

