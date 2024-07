Inventiva annonce l'émission de certificats de royalties pour un montant de 20,1 millions d'euros

Daix (France), Long Island City (New York, États-Unis), le 18 juillet 2024 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq: IVA) (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement des patients atteints de stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), également connue sous le nom de stéatohépatite non alcoolique (« NASH »), et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait, annonce aujourd'hui l'émission de certificats de royalties (les « Certificats de Royalties ») souscrits par Samsara BioCapital, BVF Partners, NEA, Sofinnova et Yiheng, pour un montant approximatif de 20,1 millions d'euros (l’« Opération »).