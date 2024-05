Inventiva annonce deux présentations scientifiques lors de l’EASL International Liver Congress™ 2024

Daix (France), Long Island City (New York, United States), 22 mai, 2024 – Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA) (la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (« MASH »), également connue sous le nom de stéatohépatite non alcoolique (« NASH ») et d’autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, a annoncé aujourd'hui la sélection de deux abstracts scientifiques pour présentation par poster lors de l’International Liver Congress™ 2024 organisé par l’European Association for the Study of the Liver (EASL) qui se tiendra du 5 au 8 juin, 2024 à Milan, en Italie.