Inventiva annonce des recrutements clés pour accélérer le développement de lanifibranor dans la NASH

Daix (France), Long Island City (New York, United States), le 16 septembre 2021 - Inventiva (Euronext Paris et Nasdaq : IVA), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique de petites molécules administrées par voie orale pour le traitement de la stéatohépatite non alcoolique (NASH), des mucopolysaccharidoses (MPS) et d'autres maladies avec un besoin médical non satisfait significatif, annonce aujourd'hui une série de recrutements afin d'accélérer le développement de son principal candidat médicament lanifibranor pour le traitement de la NASH.



Les profils complémentaires des nouveaux arrivants permettront à Inventiva d'étendre son expertise en matière d'opérations cliniques et de développement de médicament tout en renforçant ses fonctions corporate.



Après l'ouverture de sa filiale aux États-Unis en janvier 2021, ces recrutements viennent soutenir le développement de la Société sur ce marché clé tout en consolidant sa présence en France.