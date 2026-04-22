Intuitive Surgical relève ses prévisions grâce à une forte dynamique commerciale
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 17:01
Les résultats trimestriels traduisent cette dynamique, avec un bénéfice ajusté de 2,50 dollars par action, contre 1,81 dollar un an plus tôt, dépassant les prévisions fixées à 2,12 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 23% pour atteindre 2,77 milliards de dollars. Les revenus issus des instruments et accessoires ont atteint 1,69 milliard de dollars, en hausse de 23%, soutenus par une augmentation d'environ 16% des procédures da Vinci et de 39% pour le système Ion.
Dans le détail, les procédures ont progressé de 15% aux États-Unis et de 20% à l'international, tandis que les ventes de systèmes ont atteint 650,7 millions de dollars avec 431 unités installées, contre 367 un an plus tôt. Les revenus de services se sont élevés à 433,7 millions de dollars. Le groupe anticipe par ailleurs une marge brute ajustée comprise entre 67,5 et 68,5%, malgré un impact négatif d'environ 1% lié aux droits de douane.
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