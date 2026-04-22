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Intuitive Surgical relève ses prévisions grâce à une forte dynamique commerciale
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 17:01

Le spécialiste des robots chirurgicaux Intuitive Surgical a annoncé une révision à la hausse de ses perspectives pour 2026, après un premier trimestre supérieur aux attentes. Le groupe prévoit désormais une croissance du nombre de procédures comprise entre 13,5 et 15,5%, contre de 13 à 15% auparavant. Cette performance repose notamment sur la poursuite de la dynamique en chirurgie générale aux États-Unis et sur l'essor des interventions hors urologie à l'international, selon la direction. Le titre affiche une progression de 8% sur la séance.

Les résultats trimestriels traduisent cette dynamique, avec un bénéfice ajusté de 2,50 dollars par action, contre 1,81 dollar un an plus tôt, dépassant les prévisions fixées à 2,12 dollars. Le chiffre d'affaires a progressé de 23% pour atteindre 2,77 milliards de dollars. Les revenus issus des instruments et accessoires ont atteint 1,69 milliard de dollars, en hausse de 23%, soutenus par une augmentation d'environ 16% des procédures da Vinci et de 39% pour le système Ion.

Dans le détail, les procédures ont progressé de 15% aux États-Unis et de 20% à l'international, tandis que les ventes de systèmes ont atteint 650,7 millions de dollars avec 431 unités installées, contre 367 un an plus tôt. Les revenus de services se sont élevés à 433,7 millions de dollars. Le groupe anticipe par ailleurs une marge brute ajustée comprise entre 67,5 et 68,5%, malgré un impact négatif d'environ 1% lié aux droits de douane.

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