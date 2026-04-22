Intuitive Surgical progresse grâce à un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 avril - ** Les actions de la société de technologie de chirurgie robotique Intuitive Surgical ISRG.O sont en hausse de 2,2 % à 461,19 $ en pré-commercialisation

** Les revenus de la société pour le premier trimestre se sont élevés à 2,77 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes de 2,61 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté du premier trimestre de 2,50 $ a battu les attentes de 2,10 $

** La croissance du volume de la procédure, y compris une croissance de 16% pour da Vinci et de 39% pour Ion, a entraîné une augmentation des revenus

** La recommandation moyenne de 35 analystes est "acheter"; l'objectif de prix médian est de 601,54 $ - Données compilées par LSEG

** L'action se négocie à environ 44 fois les bénéfices prévisionnels sur 12 mois, par rapport à sa moyenne sur cinq ans d'environ 55

** Les actions sont en baisse de 20 % depuis le début de l'année