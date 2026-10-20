Intuitive Surgical : le titre chute de 7% après le resserrement des perspectives de croissance

Intuitive Surgical a beau dépasser les attentes, son titre chute d'environ 7% en post-marché. Au troisième trimestre, le spécialiste californien de la chirurgie robot-assistée a réalisé 3,05 MdsUSD de chiffre d'affaires, en hausse de 22% sur un an, tandis que son BPA ajusté a progressé de 25%, à 3 dollars, contre 2,65 dollars attendus.

Le groupe a placé 546 systèmes da Vinci, soit 28% de plus qu'un an auparavant, dont 315 unités de la nouvelle plateforme da Vinci 5. Son parc installé atteint désormais 12 094 robots. Les procédures ont augmenté de 14% pour da Vinci et de 31% pour Ion, alimentant les revenus récurrents d'instruments et d'accessoires, en hausse de 18% à 1,80 MdUSD.

Mais le rythme des procédures combinées décélère, à environ 15% contre 16% au deuxième trimestre. Surtout, Intuitive resserre sa prévision annuelle de croissance des procédures da Vinci à 14-15%, contre 13,5-15,5% auparavant (le point médian reste stable à 14,5%, mais la borne haute recule). Ce signal pourrait peser davantage que le dépassement du trimestre, alors que le titre se négociait autour de 38 fois les bénéfices prévisionnels avant la publication.

Le bénéfice net GAAP a, lui, chuté de 26%, affecté par une charge antitrust de 450 millions de dollars. La direction relève néanmoins de 50 points de base le point médian de sa prévision de marge brute ajustée, à 69%. Dave Rosa, directeur général, souligne que les clients ont réalisé "plus de 10 000 procédures par jour" en moyenne.