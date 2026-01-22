Intuitive Surgical en hausse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 janvier - ** Les actions du fabricant de matériel médical Intuitive Surgical ISRG.O augmentent de 2,9 % à 541 $ après la cloche
** ISRG annonce un chiffre d'affaires de 2,87 milliards de dollars au 4ème trimestre, contre une estimation de 2,75 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG
** L'ISRG publie un bénéfice par action ajusté de 2,53 $ pour le quatrième trimestre, contre une estimation de 2,26 $ par action
** ISRG est connu pour ses systèmes robotiques da Vinci, utilisés pour une série de procédures, y compris les chirurgies de perte de poids
** Intuitive prévoit que les procédures assistées par da Vinci dans le monde entier augmenteront d'environ 13% à 15% en 2026, contre 18% en 2025
** L'action a augmenté de plus de 8 % en 2025
