Intuitive Surgical dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la demande de robots chirurgicaux

Intuitive Surgical ISRG.O a battu jeudi les estimations de Wall Street pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, grâce à la demande croissante pour ses robots chirurgicaux utilisés dans les procédures peu invasives.

Les actions de la société basée à Sunnyvale, en Californie, ont augmenté de 3,3 % dans les échanges après les heures de bureau.

Le fabricant d'appareils médicaux a connu une croissance constante alors que les hôpitaux s'efforcent de rattraper leur retard en matière de procédures différées et d'élargir l'accès aux soins peu invasifs.

Les robots chirurgicaux da Vinci d'Intuitive sont largement utilisés pour toute une série de procédures, notamment les chirurgies de perte de poids et les traitements des troubles digestifs, vésicaux et cardiaques.

Le volume des procédures da Vinci dans le monde a augmenté d'environ 18 % par rapport à l'année précédente au cours du trimestre considéré, a déclaré la société.

Plus de 80 % des instruments et accessoires du système sont produits dans l'usine d'Intuitive au Mexique. L'entreprise est également présente en Chine et sur d'autres marchés internationaux.

Intuitive s'attend à ce que les procédures assistées par da Vinci augmentent d'environ 13 % à 15 % dans le monde cette année, contre une croissance de 18 % en 2025.

Elle prévoit également pour 2026 une marge bénéficiaire brute comprise entre 67 % et 68 % du chiffre d'affaires, contre 67,6 % en 2025. Cette fourchette inclut un impact estimé des tarifs douaniers de 1,2 % du chiffre d'affaires, plus ou moins 10 points de base, a déclaré l'entreprise.

Sur une base ajustée, Intuitive a gagné 2,53 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, battant les estimations des analystes de 2,26 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Elle a déclaré des revenus trimestriels de 2,87 milliards de dollars, par rapport aux estimations des analystes de 2,75 milliards de dollars.