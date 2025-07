Intuitive Surgical dépasse les attentes au deuxième trimestre

(AOF) - Sur le trimestre clos le 30 juin, Intuitive Surgical a fait mieux que prévu. La société a généré un bénéfice net de 664,2 millions de dollars, en hausse de 24,97 % par rapport à la même période un an plus tôt. Parallèlement, le bénéfice par action dilué a atteint 2,19 dollars, contre 1,78 un an plus tôt, et 1,93 dollar attendu. Le chiffre d’affaires a quant à lui progressé de 21,45 %, à 2,44 milliards de dollars.

Sur l'ensemble du premier semestre, le spécialiste des robots médicaux a vu son bénéfice net bondir de 26,78 %, à 1,368 milliard de dollars, tandis que les revenus ont augmenté de 20,33 %, à 4,693 milliards de dollars.

Le volume des procédures de son robot Da Vinci est attendu en progression de 15,5% à 17% en 2025 contre 17% en 2024. Il a progressé d'environ 17% au deuxième trimestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS