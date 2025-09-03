 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 720,00
+0,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Intuitive Surgical chute en raison de l'impact des tarifs douaniers en 2026
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 19:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Intuitive Surgical ISRG.O chutent de 6,7% à 437,73 $

** La société s'attend à ce que l'impact des tarifs douaniers soit plus important en 2026, a déclaré la directrice financière Jamie Samath lors de la conférence Wells Fargo

** L'ISRG étudie les moyens d'atténuer l'impact, notamment en tirant parti de son empreinte manufacturière et de ses fournisseurs - Samath

** La société a déclaré en avril que les droits de douane américains pèseront de plus en plus sur ses activités, perturbant les opérations en Chine et érodant potentiellement son avantage concurrentiel dans les négociations contractuelles avec les hôpitaux

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 16 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

INTUITIVE SURGICAL
439,8800 USD NASDAQ -6,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank