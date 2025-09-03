Intuitive Surgical chute en raison de l'impact des tarifs douaniers en 2026

3 septembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Intuitive Surgical ISRG.O chutent de 6,7% à 437,73 $

** La société s'attend à ce que l'impact des tarifs douaniers soit plus important en 2026, a déclaré la directrice financière Jamie Samath lors de la conférence Wells Fargo

** L'ISRG étudie les moyens d'atténuer l'impact, notamment en tirant parti de son empreinte manufacturière et de ses fournisseurs - Samath

** La société a déclaré en avril que les droits de douane américains pèseront de plus en plus sur ses activités, perturbant les opérations en Chine et érodant potentiellement son avantage concurrentiel dans les négociations contractuelles avec les hôpitaux

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 16 % depuis le début de l'année