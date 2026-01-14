 Aller au contenu principal
Intuitive Surgical chute après des prévisions de procédures inférieures aux attentes pour 2026
14/01/2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Intuitive Surgical ISRG.O chutent de 5,7 % à 529,85 $

** ISRG s'attend à ce que les procédures da Vinci augmentent de 13 % à 15 % en 2026 par rapport à l'année précédente

** JPMorgan déclare que les perspectives sont "un peu en dessous des +13% à 16% que nous avions prévus"

** Truist déclare que "l'attente était un résultat des procédures supérieur d'au moins 1 %, donc en ligne est un peu en deçà de cette attente"

** ISRG prévoit un chiffre d'affaires d'environ 2,87 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre des estimations de 2,72 milliards de dollars pour les analystes, selon les données de LSEG

** Co prévoit que les revenus de 2025 seront d'environ 10,06 milliards de dollars par rapport aux estimations de 9,92 milliards de dollars

** À la dernière clôture, ISRG a progressé de 4,3 % au cours des 12 derniers mois

