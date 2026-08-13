Intuitive Machines recule après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au deuxième trimestre et affiché une perte plus importante que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions de la société de technologie spatiale Intuitive Machines LUNR.O reculent de 9,4 % à 15,35 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** LUNR affiche un chiffre d'affaires de 206,17 millions de dollars au deuxième trimestre, en deçà des estimations de 216,33 millions de dollars – données compilées par LSEG

** La société annonce également une perte nette trimestrielle plus importante que prévu, à 62,84 millions de dollars, contre des estimations de 13,19 millions de dollars

** La société table sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 900 millions et 1 milliard de dollars pour 2026

** Neuf des onze courtiers attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux; leur objectif de cours médian est de 43 $ - données compilées par LSEG

** Les actions d’autres entreprises du secteur spatial ont également reculé: Planet Labs PL.N de 1,5 % et Satellogic

SATL.O de 2 %; Virgin Galactic SPCE.N a chuté de 10 % après la publication de ses résultats du deuxième trimestre

** À la clôture de la séance d’hier, le titre affichait une hausse de 4,4 % depuis le début de l’année