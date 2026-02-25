Intuitive Machines chute après une vente d'actions à prix réduit de 175 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - **L'action d'Intuitive Machines LUNR.O , fabricant d'engins lunaires, a baissé de 15,1 % à 16,04 $ le mercredi, après une augmentation de capital **LUNR, basée à Houston, Texas,a déclaré () avoir vendu des actions ( ~11,6 millions) à certains investisseurs institutionnels à 15,12 $ pour un achat total de 175 millions de dollars

** Le prix d'achat représente une décote de 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 18,90 $

** La société déclare que suite à l'acquisition de Lanteris Space Systems () en janvier, elle a l'intention d'utiliser ce capital pour soutenir l'expansion des revenus et l'investissement dans les technologies visant à faire progresser les réseaux de communication et de traitement des données, y compris l'extension des plates-formes de satellites éprouvées en vol

** LUNR a ~203,2 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 3,8 milliards de dollars à la date du mardi

** Avec un mouvement sur la session, les actions ont baissé de ~1,6% depuis le début de l'année et de ~31% par rapport à leur plus haut intraday de 52 semaines de $23,32 atteint il y a environ un mois ** 8 analystes évaluent le titre à "acheter", 1 à "conserver" et 1 à "vendre"; PT médian de 19 $, par LSEG