Intuit, Workday, Zoom Communications...les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 22/08/2025 à 14:52

(AOF) - Caterpillar

Caterpillar Inc. et Hunt Energy Company ont conclu un accord de collaboration stratégique à long terme axé sur la production d’énergie indépendante hautement efficace, en vue de garantir la fiabilité et la performance pour répondre aux besoins exigeants des centres de données. Caterpillar s’appuiera sur son portefeuille diversifié de solutions énergétiques, et apportera notamment des équipements de production au gaz naturel et diesel, des turbines à gaz, des appareillages de commutation, des commandes, du post-traitement et des services de conception technique.

Intuit

Sur l'exercice 2024/2025, les revenus annuels d'Intuit s'élèvent à 18,8 milliards de dollars, en hausse de 16% sur un an. Le résultat d’exploitation progresse de 36% à 4,9 milliards de dollars. Le bénéfice net a progressé sur un an passant de 2,96 à 3,86 milliards de dollars. Le bénéfice par action (GAAP) a augmenté de 31% à 13,67 dollars. " Nous avons connu un exercice financier exceptionnel en 2025, avec une croissance de 20% au quatrième trimestre et de 16% sur l’ensemble de l’année ", a déclaré Sasan Goodarzi, président-directeur général d’Intuit.

Workday

Au deuxième trimestre de son exercice 2025/2026, les revenus de Workday atteignent les 2,348 milliards de dollars, soit une augmentation de 12,6% sur un an. Les revenus d'abonnement s'élèvent à 2,169 milliards de dollars, en croissance de 14% par rapport à la même période de l'an dernier. Le bénéfice d'exploitation ressort à 248 millions de dollars, soit 10,6% des revenus, comparativement à un bénéfice d'exploitation de 111 millions de dollars, ou 5,3% des revenus au deuxième trimestre de l'exercice précédent.

Zoom Communications

Zoom Communications est attendu en nette hausse en avant-Bourse au lendemain d'une publication trimestrielle meilleure que prévu. Le groupe a par ailleurs relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels. Le Bpa est ressorti à 1,53 dollar, là où le consensus ciblait 1,37 dollar après 1,39 dollar un an auparavant. Les revenus, au-dessus des attentes, ont totalisé 1,22 milliard de dollars. Pour l'exercice 2026, le groupe a rehaussé ses prévisions, tablant sur des revenus allant de 4,83 à 4,84 milliards de dollars.

