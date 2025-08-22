Intuit prévoit une croissance du chiffre d'affaires trimestriel inférieure aux estimations alors que Mailchimp est à la traîne

L'entreprise annonce un rachat d'actions de 3,2 milliards de dollars

Mailchimp a du mal à fidéliser ses utilisateurs et à se développer

Les prévisions de chiffre d'affaires d'Intuit pour l'exercice 2026 sont conformes aux estimations

Augmentation de 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise au quatrième trimestre

par Jaspreet Singh

Intuit INTU.O a prévu pour le premier trimestre une croissance de son chiffre d'affaires inférieure aux estimations des analystes jeudi, pénalisée par les performances médiocres de sa plateforme de marketing Mailchimp, ce qui a entraîné une baisse de près de 6 % de ses actions dans les échanges prolongés.

La société fournit des produits tels que le logiciel de préparation des impôts TurboTax, le portail de finances personnelles Credit Karma et le logiciel de comptabilité QuickBooks.

Mailchimp, acquise en 2021 et hébergée au sein de l'unité Global Business Solutions d'Intuit, a vu son chiffre d'affaires du quatrième trimestre diminuer légèrement, a déclaré la société.

Le directeur financier Sandeep Aujla a déclaré à Reuters que Mailchimp était un frein à la croissance à court terme, mais que la société avait des initiatives en cours et s'attendait à ce qu'elle soit performante d'ici la fin de l'année.

"Les petites entreprises sont le pain et le beurre de Mailchimp", a déclaré Aujla, ajoutant qu'elles le trouvaient "un peu plus difficile à utiliser", ce qui nuit à la fidélisation et à l'expansion.

Intuit a largement achevé le passage des licences de QuickBooks Desktop aux abonnements et a comblé l'écart de prix avec QuickBooks Online, ce qui a entraîné un ralentissement de la croissance de la division Desktop.

Hors Mailchimp, le ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires est dû à une contribution plus faible des augmentations de prix prévues pour l'exercice 2026, en particulier pour Desktop, a déclaré l'entreprise.

Avec le lancement d'agents d'IA - des systèmes capables de prendre des mesures au nom des utilisateurs - pour son portefeuille QuickBooks, Intuit a également augmenté les prix de ses services d'abonnement QuickBooks Online et Payroll le mois dernier.

"Chaque fois que nous modifions les prix, nous réalisons que nous avons été trop conservateurs, mais l'attrition des clients finit par être inférieure à nos attentes", a déclaré Aujla.

Intuit prévoit que le chiffre d'affaires de l'exercice 2026 se situera entre 21 et 21,19 milliards de dollars, ce qui correspond largement à l'estimation moyenne des analystes de 21,12 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sa prévision de bénéfice annuel ajusté par action de 22,98 $ à 23,18 $ était également largement conforme aux estimations de 23 $.

Les prévisions de croissance du chiffre d'affaires de la société pour le premier trimestre, de 14 % à 15 %, ont été inférieures aux estimations de croissance de 16,1 %.

Intuit prévoit un bénéfice ajusté par action de 3,05 à 3,12 dollars pour le trimestre, contre des estimations de 3,07 dollars.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 20 % pour atteindre 3,83 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,75 milliards de dollars. Le bénéfice par action ajusté de 2,75 dollars a également dépassé les estimations de 2,66 dollars.

En outre, le conseil d'administration d'Intuit a approuvé un nouveau rachat d'actions de 3,2 milliards de dollars, ce qui porte l'autorisation totale de rachat à 5,3 milliards de dollars.