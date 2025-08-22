 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 952,83
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Intuit : perspectives favorables pour l'exercice 2025/2026
information fournie par AOF 22/08/2025 à 14:29

(AOF) - Sur l'exercice 2024/2025, les revenus annuels d'Intuit s'élèvent à 18,8 milliards de dollars, en hausse de 16% sur un an. Le résultat d’exploitation progresse de 36% à 4,9 milliards de dollars. Le bénéfice net a progressé sur un an passant de 2,96 à 3,86 milliards de dollars. Le bénéfice par action (GAAP) a augmenté de 31% à 13,67 dollars. " Nous avons connu un exercice financier exceptionnel en 2025, avec une croissance de 20% au quatrième trimestre et de 16% sur l’ensemble de l’année ", a déclaré Sasan Goodarzi, président-directeur général d’Intuit.

La société qui développe des solutions de gestion et de comptabilité a dévoilé ses des prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2025/2026. Elle vise un chiffre d'affaires compris entre 20,99 à 21,18 milliards de dollars, soit une croissance d'environ 12 à 13%.

Le bénéfice d'exploitation est attendue entre 5,782 et 5,859 milliards de dollars, soit une croissance d'environ 17 à 19%.

Le bénéfice dilué par action devrait être compris entre 15,49 et 15,69 dollars, soit une croissance d'environ 13 à 15%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

INTUIT
697,7600 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Victimes du "totalitarisme communiste" : à Saint-Raphaël, une stèle commémorative provoque la colère du Parti communiste
    information fournie par Boursorama avec Media Services 22.08.2025 14:50 

    "Il faut mettre fin à un mensonge savamment entretenu depuis des décennies sur la réalité du totalitarisme communiste", a estimé le maire LR de la commune varoise. "Scandale", "amalgame"... Les responsables du Parti communiste français (PCF) dans le Var ont fustigé ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA : les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 22.08.2025 14:33 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,31% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,23% pour le Nasdaq .IXIC : * GOOGLE

  • Le préfet de police de Paris, le 10 juin 2025 à Paris ( AFP / Hugo MATHY )
    Plainte du préfet Nuñez après des propos anti-police d'un député LFI
    information fournie par AFP 22.08.2025 14:28 

    Le préfet de police de Paris a déposé plainte à son tour contre un député LFI, en l'occurrence l'élu de Seine-Saint-Denis Aly Diouara, qui avait affirmé que "la police tue", a-t-il annoncé vendredi sur son compte X. "Ces propos sont inadmissibles et inqualifiables. ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris prudente en attendant Jerome Powell
    information fournie par AFP 22.08.2025 13:44 

    La Bourse de Paris évolue à l'équilibre vendredi, dans l'attente de l'intervention au colloque des banquiers centraux de Jackson Hole du patron de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, qui pourrait donner des indices sur sa future politique de taux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank