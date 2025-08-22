Intuit : perspectives favorables pour l'exercice 2025/2026

(AOF) - Sur l'exercice 2024/2025, les revenus annuels d'Intuit s'élèvent à 18,8 milliards de dollars, en hausse de 16% sur un an. Le résultat d’exploitation progresse de 36% à 4,9 milliards de dollars. Le bénéfice net a progressé sur un an passant de 2,96 à 3,86 milliards de dollars. Le bénéfice par action (GAAP) a augmenté de 31% à 13,67 dollars. " Nous avons connu un exercice financier exceptionnel en 2025, avec une croissance de 20% au quatrième trimestre et de 16% sur l’ensemble de l’année ", a déclaré Sasan Goodarzi, président-directeur général d’Intuit.

La société qui développe des solutions de gestion et de comptabilité a dévoilé ses des prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2025/2026. Elle vise un chiffre d'affaires compris entre 20,99 à 21,18 milliards de dollars, soit une croissance d'environ 12 à 13%.

Le bénéfice d'exploitation est attendue entre 5,782 et 5,859 milliards de dollars, soit une croissance d'environ 17 à 19%.

Le bénéfice dilué par action devrait être compris entre 15,49 et 15,69 dollars, soit une croissance d'environ 13 à 15%.

AOF - EN SAVOIR PLUS