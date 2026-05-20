Intuit n'atteint pas ses objectifs de chiffre d'affaires trimestriel et annonce son intention de supprimer 17 % de ses effectifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 3)

Intuit INTU.O , la société mère de TurboTax, a annoncé mercredi que ses résultats trimestriels étaient inférieurs aux prévisions et a déclaré qu'elle allait supprimer 17 % de ses effectifs à temps plein, ce qui a entraîné une chute de 10 % de son action en bourse après la clôture, sur fond de craintes persistantes liées aux bouleversements liés à l'IA.

La suppression de près de 3 000 postes à l'échelle mondiale, rapportée en exclusivité par Reuters plus tôt dans la journée, devrait contribuer à simplifier la structure organisationnelle et à se concentrer sur des domaines clés, tels que les initiatives en matière d'IA.

“Nous pensons pouvoir servir davantage de clients et proposer des produits innovants qui favorisent leur réussite en réduisant la complexité et en simplifiant notre structure afin de devenir une entreprise plus agile, plus légère et plus ciblée,” a déclaré le directeur général Sasan Goodarzi dans un article publié sur le blog du site web d'Intuit.

Le fournisseur de logiciels de fiscalité et de comptabilité a indiqué qu’il s’attendait à des charges de restructuration liées à ces suppressions d’emplois, comprises entre 300 et 340 millions de dollars, qui seront comptabilisées au quatrième trimestre. Selon son rapport annuel, l’entreprise comptait environ 18 200 employés répartis dans sept pays au 31 juillet 2025.

Les nouvelles technologies d'IA générative susceptibles de perturber l'activité fiscale principale d'Intuit constituent une préoccupation majeure pour les investisseurs, pesant sur son action, qui a chuté de 42 % depuis le début de l'année.

Les capacités de conseil fiscal que TurboTax, le produit d'Intuit, a longtemps monétisées à un prix élevé peuvent désormais être reproduites par des modèles linguistiques généraux de grande envergure qui ne nécessitent aucune donnée financière propriétaire, ce qui sape un pilier essentiel de l'avantage concurrentiel de l'entreprise.

Les partenariats avec des entreprises spécialisées dans l'IA, notamment un accord pluriannuel avec Anthropic annoncé en février, sont désormais au cœur de la stratégie de l'entreprise visant à intégrer des outils d'IA à l'ensemble de ses plateformes et à ajouter ses capacités personnalisées en matière de fiscalité, de finance, de comptabilité et de marketing aux applications d'IA.

Intuit a enregistré un chiffre d'affaires de 8,56 milliards de dollars pour le trimestre février-avril, en deçà de l'estimation moyenne des analystes de 8,61 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 21,34 et 21,37 milliards de dollars, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes de 21 à 21,19 milliards de dollars.

Elle a relevé ses prévisions de bénéfice annuel ajusté à une fourchette comprise entre 23,80 et 23,85 dollars par action, contre 22,98 à 23,18 dollars par action auparavant.