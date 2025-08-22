Intuit: hausse de 38% du BPA au 4e trimestre
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 09:55
Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice, il a engrangé -toujours en données non-GAAP- un BPA de 20,15 dollars, un profit d'exploitation de 7,57 milliards et des revenus de plus de 18,8 milliards, dépassant légèrement les bornes hautes de ses fourchettes-cibles.
'Notre équipe virtuelle d'agents IA et d'experts humains adaptés à l'intelligence artificielle favorise le succès des particuliers comme des entreprises', commente Sasan Goodarzi, le CEO de l'éditeur de logiciels comptables et fiscaux.
Pour son exercice 2025-26, Intuit indique anticiper un BPA non-GAAP compris entre 22,98 et 23,18 dollars, un profit d'exploitation ajusté entre 8,611 et 8,688 milliards de dollars, ainsi que des revenus entre 20,997 et 21,186 milliards.
