Intuit: hausse de 38% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/08/2025 à 09:55









(Zonebourse.com) - Intuit a dévoilé jeudi soir, au titre de son dernier trimestre 2024-25, un BPA non-GAAP en hausse de 38% à 2,75 dollars et un profit d'exploitation ajusté en croissance de 39% à 1,02 milliard, pour des revenus en augmentation de 20% à 3,83 milliards.



Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice, il a engrangé -toujours en données non-GAAP- un BPA de 20,15 dollars, un profit d'exploitation de 7,57 milliards et des revenus de plus de 18,8 milliards, dépassant légèrement les bornes hautes de ses fourchettes-cibles.



'Notre équipe virtuelle d'agents IA et d'experts humains adaptés à l'intelligence artificielle favorise le succès des particuliers comme des entreprises', commente Sasan Goodarzi, le CEO de l'éditeur de logiciels comptables et fiscaux.



Pour son exercice 2025-26, Intuit indique anticiper un BPA non-GAAP compris entre 22,98 et 23,18 dollars, un profit d'exploitation ajusté entre 8,611 et 8,688 milliards de dollars, ainsi que des revenus entre 20,997 et 21,186 milliards.





Valeurs associées INTUIT 697,7600 USD NASDAQ -0,20%