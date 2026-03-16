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Intuit en hausse après que la direction a interrompu les ventes d'actions prévues à l'avance
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions d'Intuit INTU.O , société mère de TurboTax, sont en hausse de 1,9 % à 448,45 $ avant la mise sur le marché ** INTU déclare que l'équipe de direction et le fondateur de l'entreprise mettent fin à tous les plans de vente d'actions préprogrammés en cours ** Cette décision intervient alors que les investisseurs craignent que les progrès de l'IA ne perturbent les fournisseurs de logiciels traditionnels ** La société déclare qu'elle a l'intention d'accélérer les rachats en utilisant les 3,5 milliards de dollars qui restaient dans le cadre de son autorisation actuelle au 31 janvier

** À la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 34 % cette année

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INTUIT
449,6200 USD NASDAQ +2,20%
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