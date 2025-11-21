 Aller au contenu principal
Intuit démarre son exercice 2025-26 du bon pied
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 07:42

Intuit a dévoilé jeudi soir, au titre de son 1er trimestre 2025,26, un BPA non-GAAP en hausse de 34% à 3,34 dollars, dépassant ainsi sensiblement le consensus de marché, et un profit d'exploitation ajusté en croissance de 32% à 1,26 milliard.

L'éditeur des logiciels comptables et fiscaux TurboTax, Credit Karma, QuickBooks et Mailchimp a vu ses revenus augmenter de 18% à 3,88 MdsUSD, soutenus tant par ses solutions globales entreprises (+18%) que grand public (+21%).

'Nous avons réalisé un 1er trimestre exceptionnel alors que nous continuons à mettre en oeuvre notre stratégie de plateforme experte pilotée par l'IA', juge le CEO Sasan Goodarzi, pointant le lancement d'importantes innovations sur sa plateforme.

Pour son exercice 2025-26, Intuit confirme anticiper un BPA non-GAAP compris entre 22,98 et 23,18 USD, un profit d'exploitation ajusté entre 8,611 et 8,688 MdsUSD, ainsi que des revenus entre 20,997 et 21,186 MdsUSD.

Valeurs associées

INTUIT
637,4400 USD NASDAQ -2,03%
