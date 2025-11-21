Intuit démarre son exercice 2025-26 du bon pied
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 07:42
L'éditeur des logiciels comptables et fiscaux TurboTax, Credit Karma, QuickBooks et Mailchimp a vu ses revenus augmenter de 18% à 3,88 MdsUSD, soutenus tant par ses solutions globales entreprises (+18%) que grand public (+21%).
'Nous avons réalisé un 1er trimestre exceptionnel alors que nous continuons à mettre en oeuvre notre stratégie de plateforme experte pilotée par l'IA', juge le CEO Sasan Goodarzi, pointant le lancement d'importantes innovations sur sa plateforme.
Pour son exercice 2025-26, Intuit confirme anticiper un BPA non-GAAP compris entre 22,98 et 23,18 USD, un profit d'exploitation ajusté entre 8,611 et 8,688 MdsUSD, ainsi que des revenus entre 20,997 et 21,186 MdsUSD.
Valeurs associées
|637,4400 USD
|NASDAQ
|-2,03%
A lire aussi
-
(AOF) - Veolia a annoncé un accord en vue d'acquérir Clean Earth auprès du groupe américain Enviri, sur une une valeur d'entreprise de 3 milliards de dollars, soit 9,8 fois l’Ebitda estimé pour 2026 après synergies normatives, selon un communiqué. Objectif : permettre ... Lire la suite
-
* ORANGE ORAN.PA , BOUYGUES BOUY.PA et Iliad (Free) envisagent de faire une nouvelle proposition sur les actifs d'Altice France après le rejet d'une première offre de 17 milliards d'euros visant notamment l'opérateur SFR. * UBISOFT UBIP.PA - La cotation des actions ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer