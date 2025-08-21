Intuit chute après avoir annoncé une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre inférieure aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions d'Intuit INTU.O , fabricant de TurboTax, chutent de 5 % à 662,2 $ après la cloche

** INTU prévoit une croissance du chiffre d'affaires du 1er trimestre entre 14 % et 15 %, inférieure aux estimations de 16,1 %, selon les données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté du 1er trimestre devrait se situer entre 3,05 et 3,12 dollars, contre des estimations de 3,07 dollars

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 21 et 21,19 milliards de dollars, contre une estimation de 21,12 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 3,83 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,75 milliards de dollars

** INTU a augmenté de 11 % depuis le début de l'année