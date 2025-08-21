 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Intuit chute après avoir annoncé une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre inférieure aux estimations
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 22:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions d'Intuit INTU.O , fabricant de TurboTax, chutent de 5 % à 662,2 $ après la cloche

** INTU prévoit une croissance du chiffre d'affaires du 1er trimestre entre 14 % et 15 %, inférieure aux estimations de 16,1 %, selon les données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté du 1er trimestre devrait se situer entre 3,05 et 3,12 dollars, contre des estimations de 3,07 dollars

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 21 et 21,19 milliards de dollars, contre une estimation de 21,12 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 3,83 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,75 milliards de dollars

** INTU a augmenté de 11 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

INTUIT
697,7600 USD NASDAQ -0,20%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

