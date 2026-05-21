Intuit atteint son plus bas niveau depuis cinq ans en raison de prévisions moroses et de licenciements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles à l'ouverture du marché)

21 mai - ** Les actions d'Intuit INTU.O ont atteint leur plus bas niveau depuis cinq ans,chutant de 19,6 % en début de séance ** La société a revu à la baisse mercredi ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires pour TurboTax et a annoncé qu'elle allait supprimer 17 % de ses effectifs à temps plein

** La société supprime près de 3 000 emplois à l'échelle mondiale, selon Reuters, dans le but de rationaliser ses opérations et de se concentrer davantage sur des domaines clés tels que l'IA

** Morgan Stanley, qui a retiré INTU de sa liste de valeurs favorites, déclare: "Si l'un des objectifs de la restructuration annoncée était de générer davantage de flux de trésorerie disponible à partir de l'actif, cela ne contribue guère à améliorer l'équation de croissance"

** La société a déclaré un chiffre d'affaires de 8,56 milliards de dollars pour le trimestre février-avril, manquant les estimations des analystes qui tablaient sur 8,61 milliards de dollars

** 28 des 35 courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou mieux, 7 la note "conserver"; leur objectif de cours médian est de 558 $ - données compilées par LSEG

** L'action INTU achuté d'environ 53,4 % depuis le début de l'année,contre une haussede 12,5 %pour l'indice Nasdaq .IXIC , et s'échange à environ 62 % en dessous de son plus haut intrajournalier historique