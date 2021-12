Introductions en Bourse : les flops de l’année en France

(Crédits photo : Rawpixel - )

Un grand nombre d'entreprises sont entrées en bourse cette année 2021 sur Euronext Paris. Certaines entrées ont été couronnées de succès comme celles d'OVH ou Grolleau, mais d'autres ont clairement sombré et parfois dès leur premier jour de cotation. Nous vous avons préparé un condensé des introductions en bourse les moins réussies de cette année.

Believe

Date de l'introduction : 10 juin 2021

Prix de cotation : 19,50 euros

Valeur lors de l'entrée en bourse : 2 milliards d'euros

Believe est une maison de disques qui possède plus de 20 marques et labels tels que Believe Distribution Services, AllPoints, Naïve ou encore Nuclear Blast.

Believe s'est introduit à la Bourse de Paris le jeudi 10 juin 2021 avec un accueil pour le moins mitigé. Dès le premier jour de cotation, l'action Believe a dégringolé de près de 18 % pour atteindre 16,05 euros à la clôture, alors que son prix d'introduction se situait à 19,50 euros. La valorisation était surement jugée trop élevée pour les investisseurs.

L'action Believe a clôturé à 17,2 euros le vendredi 10 décembre, en baisse de 13 % par rapport à son prix d'introduction.

Spartoo

Date de l'introduction en bourse : 7 juillet 2021

Prix de cotation : 6,53 euros

Valeur lors de l'entrée en bourse : 120 millions d'euros

Spartoo est un vendeur en ligne de chaussures et accessoires, basé à Grenoble. Le premier jour de sa cotation sur Euronext Growth, l'action Spartoo reculait de 1,1 %. Rappelons par ailleurs que le prix d'introduction était dans le bas de la fourchette indicative de 6,53 à 7,22 euros, communiquée le 18 juin. Spartoo n'a d'ailleurs pas levé l'ensemble des fonds visés : 23,7 millions d'euros au lieu des 25 millions d'euros espérés ont été levés.

L'action Spartoo clôturait le vendredi 10 décembre à 4,10 euros, soit 22 % sous son prix d'introduction en Bourse.

E-pango

Date de l'introduction en bourse : 12 juillet 2021

Prix de cotation : 5,31 euros

Valeur lors de l'entrée en bourse : 27,3 millions d'euros

E-pango est une société indépendante, acteur de l'optimisation du système électrique. Elle fournit de l'énergie aux entreprises et aux collectivités en développant la flexibilité de la demande et en favorisant l'équilibre offre/demande au niveau local, régional et national.

E-pango s'est introduit en bourse le 12 juillet 2021, au prix de 5,31 euros. L'entreprise a levé 6,1 millions d'euros.

Même si l'introduction en bourse en elle-même fut relativement un succès, le cours de bourse de l'action E-pango a souffert depuis l'été. L'action E-pango clôturait à 4,32 euros le vendredi 10 décembre, en baisse de 19 % par rapport à son prix d'introduction.

Audacia

Date de l'introduction en bourse : 15 octobre 2021

Prix de cotation : 6,75 euros

Valeur lors de l'entrée en bourse : 32 millions d'euros

Audacia est une plateforme moderne de private equity, fondée par le célèbre entrepreneur Charles Beigbeder. Audacia s'est introduite en bourse le 15 octobre 2021 et a levé 7,4 millions d'euros… Bien moins que les 7,9 millions envisagés. Audacia aura donc légèrement moins de ressources pour développer ses fonds innovants (quantique, spatial, bio-transition alimentaire, nouveau nucléaire, coliving).

L'action Audacia est par ailleurs en baisse de 7 % par rapport à son prix d'ouverture au vendredi 10 décembre.

Ikonysis

Date de l'introduction en bourse : 19 juillet 2021

Prix de cotation : 5,75 euros

Valeur lors de l'entrée en bourse : 60 millions d'euros

Ikonysis développe des solutions médicales à destination des laboratoires d'analyse pour la détection des maladies cancéreuses. Ikonysis a levé 4 millions d'euros lors de son introduction en Bourse le 19 juillet dernier. Le succès fut mitigé : le prix a été fixé dans la fourchette basse (5,75 à 6,75 euros) et l'offre a été réduite à 75,5 % du nombre initial de titres offerts.

L'action Ikonysis enregistre une baisse de 52 % par rapport à son prix d'introduction et clôture à 2,76 euros le vendredi 10 décembre.

