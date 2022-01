Introductions en Bourse 2021 : du positif et des déceptions

Antin Infrastructures, OVH et Waga Energy, les trois IPO qui ont le mieux performé l'an dernier. (© OVHcloud/Waga energy/Phovoir

Plus d'une trentaine de sociétés ont rejoint Euronext et Euronext Growth l'an dernier. Un renouvellement de la cote bienvenu même si le parcours boursier des nouveaux entrants est souvent décevant.

Dans un environnement porteur pour les actions, les introductions en Bourse (IPO en anglais) ont fait leur grand retour l'an dernier, avec 33 opérations sur Euronext et Euronext Growth, sans compter 4 Spac – ces structures spécialement conçues pour lever des fonds et réservés aux investisseurs professionnels.

La société de conseil en introductions Allegra Finance rappelle que les opérations par voie d'offre au public étaient tombées à 7 en 2020, soit le nombre le plus faible depuis 10 ans.

Hors Spac, les montants levés ont atteint l’an dernier 2,9 milliards d’euros selon nos pointages. C’est nettement plus qu’en 2020 (494 millions) et sensiblement autant qu’en 2019, exercice qui avait bénéficié de l’introduction en Bourse de La Française des Jeux. Mais le millésime 2021 est loin d’avoir égalé le record de 2015, avec près de 4,8 milliards d’euros levés cette année-là grâce aux IPO de Amundi, Spie, Elis, Europcar, Showroomprivé, etc.

Sociétés venues de tous horizons

Sur le plan qualitatif, le cru 2021 des introductions apparaît franchement positif. La cote parisienne s’est enrichie de sociétés très diverses : biotechs et medtechs, pépites de la french tech, acteurs des énergies nouvelles et de la transition énergétique, représentants d’activités plus traditionnelles (distribution, alimentation)…

Aucune opération n'a vraiment dominé. Si Euronext