Intrasense : Un chiffre d’affaires semestriel en hausse de +33% (1,6 M€), matérialisation des premiers résultats issus de la feuille de route stratégique

Montpellier, France, le 24 juillet 2025, 17h45. Intrasense (ISIN : FR0011179886 – Mnémo : ALINS), expert français en solutions d’imagerie médicale enrichies d’IA facilitant et sécurisant les diagnostics, la prise de décision et le suivi thérapeutique, publie son chiffre d’affaires semestriel consolidé pour l’exercice 2025.



Sur le premier semestre de l’exercice 2025, Intrasense affiche un chiffre d’affaires consolidé en hausse de +33,2% (1,6 M€) par rapport au premier semestre de l’année 2024. En séquentiel, en comparaison au second semestre 2024 (1,0 M€), le taux de croissance du chiffre d’affaires est de +60%.



Sur ce premier semestre, la ventilation géographique du chiffre d’affaires permet de faire sortir les éléments suivants :

- En Europe, l’activité est en forte hausse à +279,5% (545 K€) tirée principalement par les ventes de nos partenaires constructeurs ou distributeurs de modalités.

- En France, l’activité est en hausse de +24,6% (553 K€). Ces ventes sont principalement réalisées en direct (nouvelles licences ou contrats de maintenance). Cette zone bénéficie des premières ventes d’IA appliquées à la détection de nodules pulmonaires.

- Dans les « autres zones », l’activité reste stable à 376k€ (+1,5%) et est essentiellement portée par les ventes de nos partenaires éditeurs de PACS.

- En Chine, conformément à la feuille de route annoncée en mars1 , les ventes sont en recul de -47,5% (129 K€).