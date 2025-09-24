Intrasense : Résultats du premier semestre 2025

Montpellier, le 24 septembre 2025. Intrasense (ISIN : FR0011179886), expert français en solutions d’imagerie médicale facilitant et sécurisant les diagnostics, la prise de décision et le suivi thérapeutique, annonce la publication de ses résultats semestriels 2025 et de ses avancées sur la feuille de route. Ces comptes ont été arrêtés le 24 septembre 2025 par le Conseil d’Administration.



Alexandre Salvador, Directeur Général d’Intrasense, déclare : « Ce premier semestre 2025 s’inscrit dans la continuité de notre fin d’année 2024 qui a été marquée par des mesures de structuration associées à la montée en puissance de nos équipes commerciales. Nos récents succès commerciaux ainsi que les bénéfices cliniques plébiscités par l’ensemble des professionnels du secteur nous confortent quant à la qualité de nos solutions sur notre marché. Avec un écosystème qui a parfaitement intégré la révolution apportée par l’application de l’IA dans l’imagerie médicale, nous sommes pleinement confiants dans notre capacité à nous imposer en tant qu’acteur incontournable en radiologie et imagerie oncologique. Après avoir présenté en mars 2025 une feuille de route fondée sur 4 piliers stratégiques, nous sommes désormais prêts à accélérer notre plan de développement pour concrétiser nos objectifs ambitieux en matière de chiffre d’affaires, de prises de commandes et de rentabilité. »