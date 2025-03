Intrasense : Résultats annuels 2024.

Communiqué de presse INTRASENSE



Des résultats annuels 2024 en retrait dans un contexte assumé de transformation, d’élargissement de la gamme produits et d’investissements stratégiques au service de la croissance de demain



Une nouvelle feuille de route reposant sur 4 piliers stratégiques : innovation, extension de la gamme produits, expansion géographique, maîtrise financière



Une évolution du modèle d’affaires pour plus de revenus récurrents et des objectifs financiers ambitieux :



• Croissance à deux chiffres de l’activité en 2025

• Objectif de prises de commandes supérieur à 5 M€ en 2025

• L’atteinte du seuil de rentabilité à horizon 2027