Intrasense présente ses innovations lors du Congrès Européen de la Radiologie (ECR) 2024

Montpellier, France, le 26 février 2024 à 17H45 CET



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur de Myrian®, annonce sa participation à l’ECR du 28 février au 3 mars, à Vienne (Autriche).



Un salon incontournable pour la profession médicale

Chaque année, l’ECR attire plus de 10 000 professionnels européens et internationaux de la radiologie. Salon majeur en imagerie médicale, l’ECR explorera lors de cette édition les dernières avancées technologiques et scientifiques autour de la « Next Generation Radiology » (radiologie de la prochaine génération).



Cette première participation à l’ECR en tant qu’exposant aux côtés de Guerbet constitue une opportunité majeure pour Intrasense de se positionner sur de nouveaux marchés porteurs tels que l'Allemagne et l'Italie, offrant un cadre idéal pour renforcer les partenariats et explorer de nouvelles opportunités commerciales.



Expert français de l’imagerie médicale, Intrasense y présentera les dernières avancées en imagerie médicale de sa solution Myrian® 2.12. Conçue pour assister les radiologues dans leur pratique quotidienne, cette nouvelle version intègre nativement de l'intelligence artificielle aux fonctionnalités novatrices, notamment l'IA dédiée à la prostate développée par Guerbet et une IA dédiée à l'analyse des lésions pulmonaires.