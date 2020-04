Intrasense : Nouvelle version du protocole COVID-19

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian, continue son implication dans la lutte contre le COVID-19 et annonce la mise à disposition le vendredi 17 avril 2020 d'une seconde version de son protocole de lecture scanner dédié à l'épidémie.



Une nouvelle version autorisée par la FDA et en cours de marquage CE



Une étape clé a été franchie pour cette nouvelle application, qui est autorisée par la FDA aux États-Unis, et devrait recevoir dans les tout prochains jours son marquage CE pour l'Europe. Ces autorisations placent la nouvelle version du protocole dans la catégorie des dispositifs médicaux, pouvant par conséquent être utilisé dans un cadre clinique encore plus large, du dépistage au diagnostic et aux essais thérapeutiques à grande échelle pour la recherche d'un traitement efficace contre le virus.