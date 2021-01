Intrasense : Nouveau Directeur Commercial & Marketing Groupe

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian®, renforce son équipe de direction avec la nomination de Khalil Filali en qualité de Directeur Commercial et Marketing Groupe (Chief Business Officer).



Une expertise dans l'industrie de l'imagerie médicale

Khalil Filali a pris ses fonctions le 4 janvier 2021 au sein du groupe. Il est responsable de l'ensemble des activités commerciales et marketing d'Intrasense et jouera ainsi un rôle clé dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance et de développement du groupe principalement en Europe et en Chine.