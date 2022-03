Intrasense annonce ses résultats annuels 2021 : une année de croissance d’activité record

Pour recevoir l'information de INTRASENSE en temps réel, faites-en la demande à INTRASENSE@newcap.eu



« L’année 2021 marque une véritable étape dans l’histoire d’Intrasense, indique Nicolas Reymond, Directeur général. Notre positionnement stratégique porte ses fruits comme en atteste la croissance soutenue de notre chiffre d’affaires de +22%, marquant la 4ème année consécutive de croissance. La très bonne dynamique des ventes confirme la capacité de nos équipes à délivrer des produits compétitifs, innovants et de qualité avec un excellent niveau de performance commerciale sur des marchés à forts potentiels. Nous poursuivons ainsi notre stratégie d’expansion en France, Europe et Chine, à travers le développement de nos activités commerciales, mais également à travers l’innovation et le ciblage de nouveaux marchés, notamment en oncologie. La levée de fonds effectuée en juin dernier nous permet de poursuivre avec confiance ce plan de développement, avec l’ambition d’accélérer notre performance dès 2022. »