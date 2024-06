Intrasense annonce les résultats de son assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 25 juin 2024

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur de Myrian® et Liflow® (la « Société »), informe ses actionnaires que l’assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 25 juin 2024 (l’ « Assemblée Générale ») a pu valablement délibérer, sous la présidence de Monsieur François Nicolas, en sa qualité de président du Conseil d’administration, réunissant un quorum de 57,86%, soit 30.288.492 actions représentant 30.424.020 droits de vote.