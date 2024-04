Intrasense annonce la nomination de Jérôme Thiebaud en tant que Chief Business Officer

Montpellier, France, le 24 avril 2024 à 08H00 CEST



Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et concepteur de Myrian® et Liflow®, annonce la nomination de Jérôme Thiebaud au poste de Chief Business Officer (Directeur Commercial, Marketing et Services) du Groupe.



« Nous pouvons nourrir de réelles ambitions de croissance en France comme à l’International du fait de l’excellente réputation de nos produits, et notre capacité à développer des solutions innovantes enrichies par l’intelligence artificielle qui vont répondre aux enjeux des professionnels et établissements de santé » indique Jérôme Thiebaud, Chief Business Officer d’Intrasense.



« Avec la mise sur le marché d’innovations majeures en 2024, la création du rôle de CBO est une étape clé. Jérôme contribuera à poursuivre notre transformation et franchir un cap en termes de croissance commerciale, grâce à sa forte expérience en imagerie médicale » ajoute Nicolas Reymond, Directeur général d’Intrasense.