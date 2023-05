Intrasense annonce la cooptation d’un nouvel administrateur et la nomination d’un nouveau Président de son Conseil d’administration

Intrasense (FR0011179886 – ALINS, le Groupe), spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale annonce la cooptation d’un nouvel administrateur au Conseil d’administration, également nommé Président du Conseil d’administration.



Conformément au protocole d’investissement signé le 11 janvier 2023 entre Intrasense et Guerbet (le « Protocole d’Investissement »), le Conseil d’administration, tenu le 24 mai 2023, a approuvé la cooptation d’un nouvel administrateur, François Nicolas, au sein du Conseil d’administration d’Intrasense. François Nicolas, Senior Vice-Président Recherche, Développement et Innovation et Chief Digital Officer du groupe Guerbet, a été coopté en qualité qu’administrateur en remplacement de Nicolas Reymond, démissionnaire.



Pour recevoir l'information de INTRASENSE en temps réel, faites-en la demande à INTRASENSE@newcap.eu