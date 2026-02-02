Intesa Sanpaolo vise un bénéfice supérieur à €11,5 mds en 2029

Intesa Sanpaolo ISP.MI a fixé lundi son nouvel objectif de bénéfice net pour 2029 à un niveau supérieur à 11,5 milliards d'euros, tout en annonçant son intention de reverser environ 50 milliards d'euros aux investisseurs sur cinq ans.

La plus grande banque italienne a enregistré un bénéfice net légèrement supérieur aux prévisions en 2025, à 9,3 milliards d'euros.

Intesa Sanpaolo a également déclaré qu'elle porterait son bénéfice net à environ 10 milliards d'euros cette année.

La banque italienne a annoncé qu'elle redistribuerait 6,5 milliards d'euros de bénéfice sous forme de dividendes en espèces, tout en utilisant 2,3 milliards d'euros pour racheter ses propres actions à partir de juillet.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie pluriannuelle, Intesa prévoit de verser 95% de ses bénéfices chaque année entre 2026 et 2029, portant son taux de distribution de dividendes en espèces de 70% à 75% et utilisant le reste pour racheter des actions.

La banque évaluera chaque année à partir de 2027 la possibilité d'une distribution supplémentaire, a-t-elle déclaré.

(Rédigé par Valentina Za, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)