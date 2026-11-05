Intesa Sanpaolo relève ses ambitions, avec Monte dei Paschi dans le viseur

La première banque italienne a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé ses prévisions annuelles de bénéfice. Forte d'une rentabilité élevée et d'une solide maîtrise des coûts, Intesa Sanpaolo prépare désormais son offensive à 33 MdsEUR sur Monte dei Paschi di Siena.

Intesa Sanpaolo poursuit sur sa lancée. La banque italienne a dégagé un bénéfice net de 2,65 MdsEUR au troisième trimestre 2026, contre 2,50 MdsEUR attendus par le consensus, soit un dépassement de 6%. Les revenus atteignent 7 MdsEUR, conformément aux attentes des analystes.

Cette performance repose notamment sur une gestion rigoureuse des dépenses. Les coûts sont restés stables par rapport au trimestre précédent et ont reculé de 2,5% sur un an.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le bénéfice net atteint un niveau record de 8,2 MdsEUR. Le rendement annualisé des capitaux propres (ROE) ressort à 21%, tandis que le coefficient d'exploitation s'établit à seulement 36,7%, un niveau particulièrement compétitif pour le secteur bancaire européen.

Les revenus de commissions ont progressé de 5% sur les neuf premiers mois, tandis que les revenus d'assurance ont augmenté de 6%. La marge nette d'intérêt affiche également une croissance de 2% sur un an, malgré un environnement de taux moins favorable.

Des ambitions revues à la hausse

Ces résultats permettent à Intesa Sanpaolo de relever ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice. Le groupe vise désormais un bénéfice net largement supérieur à 10 MdsEUR en 2026, contre une précédente prévision simplement supérieure à ce seuil.

Cette révision intervient malgré une charge fiscale supplémentaire d'environ 900 MEUR liée aux mesures budgétaires italiennes.

Pour 2027, la direction anticipe également une augmentation significative des revenus nets d'intérêts, qui représentent la différence entre les intérêts perçus sur les prêts et ceux versés sur les dépôts.

Les actionnaires ne sont pas oubliés. La banque prévoit de redistribuer 95% de son bénéfice annuel, dont 75% sous forme de dividendes et 20% par l'intermédiaire de rachats d'actions.

Monte dei Paschi, la prochaine étape

Mais au-delà des résultats financiers, les investisseurs surveillent surtout le rapprochement avec Monte dei Paschi di Siena (MPS).

Intesa Sanpaolo prépare une offre publique d'achat et d'échange d'environ 33 MdsEUR sur son concurrent italien. La proposition prévoit notamment la remise de 1,664 action nouvelle d'Intesa pour chaque action MPS apportée à l'offre, un ratio ajusté pour tenir compte du dividende intérimaire de novembre.

Le groupe attend désormais le feu vert du régulateur boursier italien, tandis que l'ouverture de la période d'offre est envisagée dans les prochaines semaines. Cette opération permettrait à Intesa de renforcer son poids sur le marché bancaire italien et d'accélérer sa stratégie de croissance, notamment grâce aux synergies commerciales et aux économies d'échelle.

La banque assure que l'opération s'inscrit pleinement dans son plan stratégique 2026-2029. Le titre du géant bancaire italien s'échangeait à 6,28 EUR en fin de séance de la veille, bondissant de 4,9% suite à la publication des résultats de l'entreprise, et le cours indicatif sur la Borsa Italiana était de 6,37 EUR en séance de pré-ouverture à 8h44, soit en hausse de 1,4%.