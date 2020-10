Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intesa Sanpaolo prend le contrôle de la banque suisse Reyl Reuters • 05/10/2020 à 13:37









INTESA SANPAOLO PREND LE CONTRÔLE DE LA BANQUE SUISSE REYL ZURICH (Reuters) - Intesa Sanpaolo va prendre une participation de 69% au capital de la banque suisse Reyl & Cie, ont déclaré lundi les deux groupes dans une déclaration commune, ce qui permettra à la banque italienne de fusionner sa banque privée suisse avec sa concurrente helvétique. L'opération va donner naissance à un groupe bancaire privé basé à Genève gérant plus de 18 milliards de francs (16,7 milliards d'euros) d'actifs, avec environ 400 employés, ont déclaré les groupes. Les conditions de l'opération, qui devrait être conclue au cours du premier semestre 2021 en attendant l'approbation des autorités réglementaires, n'ont pas été divulguées. (Brenna Hughes Neghaiwi, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)

