Intesa Sanpaolo, Euronext et la CDP italienne s'allient pour racheter Borsa Italiana

(Actualisé avec Intesa Sanpaolo) LONDRES, 10 septembre (Reuters) - Un consortium réunissant Euronext ENX.PA , la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et la banque Intesa Sanpaolo ISP.MI s'est formé pour racheter l'opérateur boursier italien Borsa Italiana auprès du London Stock Exchange LSE.L , a-t-on appris jeudi auprès de plusieurs sources. Selon deux d'entre elles, le ministre italien des Finances, Roberto Gualtieri, s'est entretenu mercredi avec le directeur général d'Euronext ENX.PA Stéphane Boujnah pour évoquer l'avenir de Borsa Italiana. Les discussions ont essentiellement porté sur les termes d'une offre conjointe présentée par la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) italienne et Euronext sur l'exploitant de la Bourse de Milan, ont dit les sources. (voir ) Dans ce cadre, Euronext a proposé d'accorder deux sièges au sein de son conseil d'administration à l'Italie afin qu'elle ait son mot à dire sur la stratégie de Borsa Italiana, ont-t-elle ajouté. Selon les sources de Reuters, Rome ne voit pas d'obstacle à ce que l'offre franco-italienne réussisse. Le LSE a fixé au 11 septembre la date limite de dépôt d'offre pour tout ou partie de Borsa Italiana. Cette mise en vente doit permettre au groupe britannique d'obtenir le feu vert des autorités européennes au rachat de l'entreprise de données et d'analyses financières Refinitiv, pour 27 milliards de dollars (22,7 milliards d'euros). Le projet présenté par Euronext propose de confier 8% de l'ensemble à la CDP italienne, une participation équivalente à celle que détient la Caisse des dépôts et consignations française, ont dit les sources de Reuters Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès du Trésor italien, pas plus qu'auprès d'Euronext ou Intesa Sanpaolo. (Giuseppe Fonte à Rome et Pamela Barbaglia à Londres; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées INTESA SANPAOLO MIL +0.61% EURONEXT Euronext Paris -1.96% LSE GROUP LSE -0.32%