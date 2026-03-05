 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Intesa Sanpaolo adopte la solution Aladdin Wealth de BlackRock pour son unité Banques Internationales
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 12:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plus grande banque italienne, Intesa Sanpaolo ISP.MI , a déclaré jeudi qu'elle étendrait son utilisation de la technologie d'investissement Aladdin Wealth de BlackRock BLK.N pour soutenir l'expansion du groupe en dehors de l'Italie.

Aladdin Wealth, une plateforme d'investissement et de gestion des risques déjà utilisée par Intesa, sera déployée dans sa division Banques Internationales, en commençant par la Slovaquie et la Hongrie.

La Slovénie et la Croatie suivront en 2027, a déclaré Intesa dans un communiqué.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la banque pour étendre son modèle de conseil à l'étranger et s'aligne sur sa stratégie 2026-2029, qui identifie la technologie comme un moteur de croissance clé pour l'unité des Banques Internationales, a déclaré la banque italienne.

Valeurs associées

BLACKROCK
1 049,060 USD NYSE -0,34%
INTESA SANPAOLO
5,439 EUR MIL +0,31%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank