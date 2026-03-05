Intesa Sanpaolo adopte la solution Aladdin Wealth de BlackRock pour son unité Banques Internationales

La plus grande banque italienne, Intesa Sanpaolo ISP.MI , a déclaré jeudi qu'elle étendrait son utilisation de la technologie d'investissement Aladdin Wealth de BlackRock BLK.N pour soutenir l'expansion du groupe en dehors de l'Italie.

Aladdin Wealth, une plateforme d'investissement et de gestion des risques déjà utilisée par Intesa, sera déployée dans sa division Banques Internationales, en commençant par la Slovaquie et la Hongrie.

La Slovénie et la Croatie suivront en 2027, a déclaré Intesa dans un communiqué.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la banque pour étendre son modèle de conseil à l'étranger et s'aligne sur sa stratégie 2026-2029, qui identifie la technologie comme un moteur de croissance clé pour l'unité des Banques Internationales, a déclaré la banque italienne.