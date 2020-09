Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client INTERVIEW-Veolia juge "légitime" de débattre du prix proposé à Engie pour Suez Reuters • 22/09/2020 à 12:46









PARIS, 22 septembre (Reuters) - Veolia VIE.PA a ouvert la porte mardi à une rediscussion du prix qu'il propose à Engie ENGIE.PA pour racheter l'essentiel de la participation de ce dernier dans le capital de Suez SEVI.PA . "Oui, il y a un débat légitime à avoir sur le prix, évidemment, et il y aura une discussion à avoir. Mais ce n'est absolument pas le coeur du projet me semble-t-il, ou alors il faut vendre à l'encan et éventuellement démanteler, ce qu'ils sont en train de faire", a déclaré à Reuters Estelle Brachlianoff, directrice générale adjointe de Veolia en charge des opérations. Veolia a proposé fin août de racheter l'essentiel de la participation d'Engie ENGIE.PA dans Suez (29,9% sur un total de 32%) pour 15,50 euros par action, soit un montant de 2,9 milliards d'euros, avant de lancer une offre sur le reste du capital de son concurrent afin de créer un champion français du traitement de l'eau et des déchets. Le conseil d'administration d'Engie a mandaté jeudi son président Jean-Pierre Clamadieu pour obtenir de Veolia une offre de rachat améliorée tandis que Suez, qui s'oppose depuis le départ au projet de son rival, n'a pas été en mesure de proposer une alternative pour le moment. (Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse et Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.67% SUEZ Euronext Paris +1.11% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.68%