INTERVIEW-Ryanair estime que les vaccins ouvrent la voie à un été "très impressionnant"

par Conor Humphries DUBLIN, 24 novembre (Reuters) - En raison des récentes mesures de confinement liées au coronavirus, Ryanair <RYA. I> va transporter moins de passagers que prévu cet hiver mais, grâce aux vaccins, l'été devrait être "très impressionnant" et le nombre de passagers revenir à des niveaux pré-pandémiques d'ici l'automne, a déclaré le directeur général Michael O'Leary à Reuters. La plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Europe prévoit de ne fonctionner plus qu'a 30% de ses capacités pré-pandémiques pendant la période de Noël cette année, mais ce chiffre devrait grimper à 60%-80% à partir du printemps avec l'arrivée des premiers vaccins contre le COVID-19. "Lorsque nous arriverons à la fin de l'été et au début de l'hiver 2021, nous prévoyons un retour à presque toutes nos capacités de 2019", a souligné Michael O'Leary dans une interview. "Nous devrons ouvrir nos hôtels, nos restaurants, nos installations touristiques et nos plages pour l'été 2021 car je pense que les chiffres seront très impressionnants car les gens vont choisir de voyager en Europe plutôt que de partir loin l'été prochain". O'Leary a demandé le soutien des gouvernements européens, en particulier pour la suppression des taxes sur les passagers et le remplacement des mesures de quarantaine par des tests de dépistage du COVID-19 avant le départ pour un plus grand nombre de voyageurs. L'Angleterre a annoncé cette semaine la mise en place d'un nouveau système permettant aux personnes arrivant de pays considérés à haut risque sanitaire d'effectuer un test de dépistage du coronavirus et de réduire à cinq jours leur période d'isolement si le test s'avère négatif. O'Leary a rejeté toutefois cette initiative en la comparant à une "feuille de vigne", disant que les voyages ne décolleraient qu'une fois les quarantaines levées. Le directeur général a déclaré qu'il ne s'attendaient pas à ce que les voyageurs à l'intérieur de l'Union européenne soient obligés de prouver qu'ils avaient été vaccinés, étant donné les règles de circulations propres à l'UE. La compagnie aérienne australienne Qantas QAN.AX a déclaré mardi que les voyageurs internationaux devraient se faire vacciner contre le COVID-19 avant de prendre l'avion. "Je doute que cela soit applicable aux vols de courte distance", a précisé Michael O'Leary. Ryanair a déclaré plus tôt ce mois-ci s'attendre à transporter 38 millions de passagers au cours de la période de son exercice financier qui se termine le 31 mars. Il est maintenant probable que ce chiffre soit plus proche des 35 millions, a déclaré O'Leary. L'année suivante, la compagnie aérienne irlandaise pourrait transporter entre 80 et 130 millions de passagers, selon le rythme de déploiement des vaccins, a-t-il ajouté. (Conor Humphries, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées QANTAS AIRWAYS Tradegate +4.82% RYANAIR HLDGS LSE -0.74%